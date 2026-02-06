Fransa'nın Grönland'daki Yeni Başkonsolosu Göreve Başladı

Fransa'nın Nuuk Başkonsolosu Jean- Noel Poirier'nin görevine başladığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Poirier'nin, Grönland'ın başkenti Nuuk'ta mukim Fransa Başkonsolosu olarak görevine başladığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın Grönland'da başkonsolosluk açan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke olduğu vurgulanarak, Poirier'nin bölgede yaşayan Fransız toplumunun hizmet edeceği, Fransa ve Grönland arasında kültürel, bilimsel ve ekonomik alanlarda halihazırda mevcut olan işbirliği projelerinin derinleştirilmesi için çalışmalar yürüteceği aktarıldı.

Poirier'nin yerel makamlarla siyasi ilişkilerin güçlendirilmesinden sorumlu olacağı anlatılan açıklamada, Fransa, Danimarka ve Grönland'ın "derin dostluk bağlarına" sahip olduğunun ve ortak projeleri bulunduğunun altı çizildi.

Açıklamada, bu durumun tüm tarafların yeni başkonsolosluğun açılışını coşku ve güvenle karşılamalarını sağladığına işaret edilerek, "Fransa, Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne saygı konusundaki bağlılığını bir kez daha teyit etmekte." ifadesine yer verildi.

Poirier, yeni görevine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili söylemlerini artırdığı bir dönemde başladı.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.