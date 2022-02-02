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Fransa, Orta Doğu ülkelerindeki Hristiyan okullarına maddi desteğini iki kat artıracak - Son Dakika

Fransa, Orta Doğu ülkelerindeki Hristiyan okullarına maddi desteğini iki kat artıracak

02.02.2022 01:48
Fransa, Orta Doğu ülkelerindeki Hristiyan okullarına maddi desteğini iki kat artıracak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu ülkelerindeki Hristiyan okullarına yapılan maddi desteğin iki kat artırılacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu ülkelerindeki Hristiyan okullarına yapılan maddi desteğin iki kat artırılacağını belirtti.

Macron, Elysee Sarayı'nda Orta Doğu ülkelerindeki Hristiyanlara yönelik çalışmalar yapan kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada basın toplantısı düzenleyen Macron, "(Orta Doğu ülkelerindeki) Hristiyanları desteklemek, Fransa'nın asırlık bir taahhüdü, tarihi bir misyonudur." dedi.

Ülkesinin bu bölgede kültür, eğitim, diyalog için mücadeleden vazgeçmeyeceğini ifade eden Macron, ülkesinin bölgedeki Hristiyanlara yönelik çalışmalar yapan "L'Oeuvre d'Orient" derneğiyle bölge ülkelerindeki Hristiyan okullarına yapılan maddi desteğin iki kat artıracağını belirtti.

Macron, böylece bu desteğin 4 milyon avroya çıkacağını söyledi.

Şirketlerin ve vakıfların da buna katkıda bulunmasını istediğini ifade eden Macron, Cenevre merkezli Çatışma Alanlarında Mirasın Korunması için Uluslararası İttifak'a da 30 milyon dolar katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Macron, ayrıca "L'Oeuvre d'Orient" derneğinin Genel Direktörü ve rahip Pascal Gollnisch'a ülkenin en üst düzey nişanı olan "Legiond'Honneur" onur nişanını verdi.

Louvre Müzesi'nin Başkanı Laurence des Cars da müzenin bünyesinde Orta Doğu ülkelerindeki Hristiyanlara yönelik sanat eserlerinin sergilendiği bir bölümün oluşturulacağını belirtti. Des Cars, 2025'te hizmete açılacak bölümde yaklaşık 12 bin eserin yer alacağını söyledi.

Ocak 2020'de oluşturulan 2 milyon avroluk fonla, bölgede 129'u Lübnan, 16'sı Mısır'da, 7'si İsrail'de, 13'ü Filistin topraklarında ve 3'ü Ürdün'de olmak üzere 174 okul onarıldı.

2017'de Cenevre'de kurulan Çatışma Alanlarında Mirasın Korunması için Uluslararası İttifak'ın Suriye, Irak ve Afganistan gibi çatışma bölgelerindeki kültürel eserleri korumayı hedeflediği belirtiliyor.

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cumhurbaşkanı, Hristiyan, Orta Doğu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, Orta Doğu ülkelerindeki Hristiyan okullarına maddi desteğini iki kat artıracak - Son Dakika


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