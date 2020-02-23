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Fransa, Türkiye ve diğer yabancı ülkelerin imam ve öğretmen göndermesine son verecek
26 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" konuşmasında, giderek yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" konuşmasında, giderek yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini açıkladı. Ayrıca yabancı dil eğitimi için yurt dışından gelen öğrentmelere de son verilecek.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:21
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