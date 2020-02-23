Fransa, Türkiye ve diğer yabancı ülkelerin imam ve öğretmen göndermesine son verecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa, Türkiye ve diğer yabancı ülkelerin imam ve öğretmen göndermesine son verecek - Son Dakika Dünya

Fransa, Türkiye ve diğer yabancı ülkelerin imam ve öğretmen göndermesine son verecek

26 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" konuşmasında, giderek yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" konuşmasında, giderek yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini açıkladı. Ayrıca yabancı dil eğitimi için yurt dışından gelen öğrentmelere de son verilecek.View on euronews

Fransa, Türkiye ve diğer yabancı ülkelerin imam ve öğretmen göndermesine son verecek

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:21 
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