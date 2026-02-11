Fransız Diplomat Aidan Hakkında Yasal Süreç Başlatıldı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Epstein dosyalarında adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan'la ilgili yasal süreç başlattıklarını duyurdu.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransız diplomat Aidan ile ilgili iddialar hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı, Bakanlık Baş Sekreteri olarak görev yapan ancak kişisel nedenlerden dolayı izinde bulunan, özel sektörde de faaliyetler yürüten Aidan hakkında "adalet sisteminin çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Fransız diplomat hakkında idari soruşturma ve disiplin soruşturması açıldığını" kaydetti.

Çalıştığı özel şirket, Fransız diplomatı işten uzaklaştırdı

Hakkında çeşitli suçlar içeren iddialar ve Epstein ile bağlantıları basına yansıyan Fabrice Aidan, çalıştığı enerji şirketi Engie'den uzaklaştırıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bazı medya kaynaklarında yer alan ve dikkatimize sunulan, (Fransız diplomatın) şirkette işe başlamasından önceki döneme ilişkin hususlar nedeniyle Fabrice Aidan'ın görevini askıya alma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

200 belgede adı geçiyor

ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan yeni Epstein belgelerinin yaklaşık 200'ünde Fransız diplomatın ismi geçiyor. Belgeler, Fransız diplomatın 2010-2017 döneminde özellikle New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde görev yaptığı süre boyunca Epstein ile düzenli ve diplomatik bilgi aktarımına dayalı birçok görüşme yaptığını gösteriyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Fransız diplomatın New York'taki görev süresinde çocuk pornografisi sitelerini izlediğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu BM'ye bildirdiği, bu kapsamda BM'nin Fransız diplomat hakkında iç soruşturma açtığı ve bunun üzerine Fabrice Aidan'ın aniden görevinden ayrılarak Fransa'ya döndüğü de basına yansıyan iddialar arasında.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.