Fransız gazeteci Ukrayna'da roket saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fransız gazeteci Ukrayna'da roket saldırısında hayatını kaybetti

10.05.2023 12:30

Ukrayna'daki savaşı takip eden Fransız gazeteci Arman Soldin roket saldırısında yaşamını yitirdi. Gazetecileri Koruma Komitesi verilerine göre Bosna Hersek doğumlu gazeteci, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'daki savaşı takip ederken öldürülen 15. gazeteci olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna'daki savaşta bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Ukraynalı askerlerin yanında görev yapan Fransız haber ajansı AFP'ye bağlı gazetecilerin, dün Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde yoğun çatışmaların yaşandığı Bakhmut'a yakın bir kasabada roket saldırısına uğradığı belirtildi. Ajans tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Arman Soldin'in bulunduğu noktaya roket isabet etmesi sonucu öldüğü ifade edildi. Bölgedeki diğer gazetecilerin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

MACRON MESAJ YAYINLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız gazetecinin çatışmaların başladığı ilk günden bu yana gerçekleri ortaya çıkarmak için cesaretle ön cephede görev yaptığını ifade ederek, "Sevenlerinin ve tüm meslektaşlarının acısını paylaşıyoruz" dedi.

Fransız gazeteci Ukrayna'da roket saldırısında öldü

ULUSAL MECLİSTE SAYGI DURUŞU

Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekilleri Arman Soldin için saygı duruşunda bulundu. AFP Genel Müdürü Fabrice Fries ise haber ajansının Soldin'in ölümüyle sarsıldığını belirterek, yaşanan bu olayın çatışmaları takip eden gazetecilerin her gün karşılaştıkları tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Fransız gazeteci Ukrayna'da roket saldırısında öldü

"HAYATINI GERÇEKLERİ ANLATMAYA ADADI"

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hayatını dünyaya gerçekleri anlatmaya adadı. Hatırası ve davası hafızalarda yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

HAYATINI KAYBEDEN 15. GAZETECİ

Gazetecileri Koruma Komitesi verilerine göre Bosna Hersek doğumlu Arman Soldin, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'daki savaşı takip ederken öldürülen 15. gazeteci olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA
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Donetsk, Ukrayna, Ajans, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransız gazeteci Ukrayna'da roket saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika


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