Son Dakika Haberleri: Fransız Ressam, Yeni Tablosuna 1.000 Dolar Değerinde Bitcoin Gizledi

Fransız Ressam, Yeni Tablosuna 1.000 Dolar Değerinde Bitcoin Gizledi

1 saat önce

Fransız ressam Pascal Boyart, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yeni çalışmasına 0,26 BTC'lik (1.000 dolar) Bitcoin gizledi.

Fransız Ressam, Yeni Tablosuna 1.000 Dolar Değerinde Bitcoin Gizledi, System.String[]
Blockchain'in ilk blogu olan Genesis Block'un 10. yılı şerefine, Fransız ressam Pascal Boyart'tan 1.000 dolar değerinde Bitcoin ödüllü bir resim bulmacası yapıldı. Meşhur 'Halka Yol Gösteren Özgürlük' (La Liberté guidant le peuple) tablosunun yeniden ele alınmış bir versiyonu olan tabloda 0.26 Btc'lik Bitcoin gizli.

Boyart, işin ucundaki ödülü de hesaba katarak yaptığı resimle ilgili herhangi bir ipucu vermekten kaçınıyor. Hatta Boyart, resimin Paris'in neresine yapıldığını dahi belirtmedi.

"Genesis Block'un 10. yılı şerefine bu freski 1.000 dolar ödülüyle Paris'in bir yerlerine çizdim. Alistairmilne'ye sponsor olduğu için teşekkürler."

Hazırladığı bulmacayla ilgili tek bir ipucu paylaşan Boyart, ödüle erişmek için bizzat resimin olduğu yere gidilmesi gerektiğini belirtti. Bu yüzden dijital olarak çekilen kopyaya bakarak maalesef sonuca ulaşmak imkansız.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:36 

Genesis, Batı Çalışma Grubu, Pascal, Teknoloji
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