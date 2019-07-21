Son Dakika Haberleri: Free Guy Filmi
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Free Guy Filmi

23 dakika önce

Free Guy filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Free Guy filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Komedi aksiyon temalı filmin yönetmenliğini Shawn Levy üstlenirken başrollerde Joe Keery, Jodie Comer, Ryan Reynolds, Lil Rey Howery ve Taika Waititi yer alıyorlar.


Yönetmen: Shawn Levy
Senaryo: Matt Lieberman
Oyuncular: Joe Keery, Jodie Comer, Ryan Reynolds, Channing Tatum, Taika Waititi, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar , Sophie Levy, Britne Oldford, Owen Burke, Kayla Rae Vesce, Kayla Caulfield, Camille Kostek, Heidi Garrow, Ryan Doyle, Lin Hultgren, David Arthur Sousa, Cassidy Neal, Jose Guns Alves, David Morwick, Yuliya Mulyar, Kenneth Israel, Michael Tow, Elaine Victoria Grey, Michael Malvesti, Francisco Marquez, Colin Allen, Brett Girard, Jamaal Burcher, Victoria Diamond
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Free Guy
Yapımcı Firma: Berlanti Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 03.07.2020

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Channing Tatum, Ryan Reynolds, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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