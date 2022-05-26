Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan 4 kişi burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan 4 kişi burnu bile kanamadan çıktı

26.05.2022 04:07

Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan 4 kişi burnu bile kanamadan çıktı Tekirdağ'da fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan 4 kişi burnu bile kanamadan çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Emniyet kemeri sayesinde 2'si çocuk 4 kişi, ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Havuzlar - Yeniçiftlik yolu üzeri Çorlu'nun Türkgücü Mahallesi ile Marmara Ereğlisi'ne bağlı Çeşmeli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu'dan Yeniçiftlik istikametine seyreden Nurgül G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza basması üzerine yoldan çıktı.

Şarampole giren araç takla atarken, içinde bulunan 2'si çocuk 4 kişi kaza yapan araçtan burnu bile kanamdan çıktı.

Olay yerine gelen Yeniçiftlik Jandarma ekipleri, kazazedelere yardımcı oldu.

Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan 4 kişi burnu bile kanamadan çıktı
Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan 4 kişi burnu bile kanamadan çıktı
Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan 4 kişi burnu bile kanamadan çıktı
Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan 4 kişi burnu bile kanamadan çıktı
Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan 4 kişi burnu bile kanamadan çıktı

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Kaynak: İHA

Yeniçiftlik, Tekirdağ, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan 4 kişi burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fren yerine gaza bastı: Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan 4 kişi burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika
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