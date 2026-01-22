Freni Boşalan TIR Viyadükten Düştü

İZMİR'de freni boşalan TIR, kamyonete çarpıp, viyadükten aşağı düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakalı öğrenilemeyen iş makinesi yüklü TIR, iddiaya göre freni boşalması sonucu önündeki kamyonete çarpıp, kontrolden çıkarak viyadükten aşağı düştü. TIR'ın çarptığı kamyonet ise viyadükte asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.