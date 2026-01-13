FSUMMIT 2026 Antalya'da Toplanıyor

Turizm ve gastronomi alanındaki ulusal ve uluslararası paydaşlar, FSUMMIT 2026 kapsamında bir araya gelecek.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek FSUMMIT 2026, 12-13 Şubat'ta Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Zirvede yatırım, teknoloji, sürdürülebilirlik ve insan kaynağının bir arada ele alındığı ağırlama ekosistemi çok boyutlu olarak değerlendirilecek.

Türkiye'yi küresel ölçekte önemli bir turizm, gastronomi ve ağırlama destinasyonu haline getirmeyi hedefleyen FSUMMIT, sektörün ulusal ve uluslararası gelişimine katkı sağlamayı, gastronomi turizminin geleceğine yön vermeyi ve destinasyon markalaşmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Bu yıl "Ağırlama Sisteminde Ekosistem" temasıyla düzenlenecek zirvede, konaklama, gastronomi, teknoloji, yatırım ve destinasyon yönetimi arasındaki ilişkiler ele alınacak. FSUMMIT 2026'da ağırlama sektörü yalnızca hizmet sunumu çerçevesinde değil, sürdürülebilir ve entegre bir değer sistemi olarak masaya yatırılacak.

FSUMMIT 2026'ya otel ve restoran zincirlerinin yöneticileri, yatırımcılar, gastronomi profesyonelleri, şefler, satın alma yöneticileri, turizm markaları, seyahat acenteleri ve marina turizmi temsilcileri katılacak.

FSUMMIT Kurucusu Gökmen Sözen, yaptığı açıklamada ağırlama sektörünün çok paydaşlı bir yapıdan oluştuğunu belirterek, sektör profesyonelleri arasında iş birliği ve bilgi paylaşımını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.