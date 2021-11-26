Üye Girişi
Fuat Oktay: Savunma sanayisinde devrim gerçekleştirildi (2) - Son Dakika

Fuat Oktay: Savunma sanayisinde devrim gerçekleştirildi (2)

26.11.2021 23:09
Fuat Oktay: Savunma sanayisinde devrim gerçekleştirildi (2)

Fuat Oktay: Savunma sanayisinde devrim gerçekleştirildi (2)'G20'DE BÜYÜME SAĞLAYAN İKİ ÜLKEDEN BİRİSİYİZ'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fuat Oktay: Savunma sanayisinde devrim gerçekleştirildi (2)

'G20'DE BÜYÜME SAĞLAYAN İKİ ÜLKEDEN BİRİSİYİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Fuat Oktay, ekonomiye ilişkin gelen eleştirilere şöyle cevap verdi:

"Ekonomiye yönelik tamamen reddiyeye dayanan ciddi eleştiriler oldu. Ekonomimizi alınan tedbirler sayesinde birçok gösterge açısından pozitife döndürmeyi başarabildik. Tüm gün eleştiriler yapıldı. İsterseniz pozitif yaklaşımla bazı göstergelere bakalım. G20 ülkelerinde büyüme sağlayan iki ülkeden birisi olduk. Türkiye ekonomisi son dönemde ihracatta rekor seviyeleri yakalamış ve ihracatını 210 milyonun üzerine çıkarmıştır. Bir diğer önemli gösterge olan istihdam rakamları göz önüne alındığında ekonomimizin salgının etkilerini büyük ölçüde telafi ettiğini görebiliriz. İstihdam sayımız 29 milyonu aşmıştır. 2020 yılında dünyada bütçe açığı milli gelirin yüzde 10 üzerinde seyrederken bizde yüzde 3 buçukta seyretmiştir. Faiz harcamaların oranına bakıldığında başarımız yine ortada. Merkez Bankası rezervleri son dönemde 35 milyar artışla 127 milyar seviyesindedir."'POLİTİKA ARAÇLARINI FARKLI ŞEKİLDE KULLANMAMIZ OLDUKÇA DOĞALDIR'Oktay, Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik "Dünyanın hiçbir yerinde para politikası araçları tek yönlü kullanılmaz. Şu an sadece Türkiye değil; gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke negatif reel faiz uygulamaktadır. Burada amaç ihracatın canlı tutulması ve istihdamın sağlanmasıdır. Temel amaçlar ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahıdır. OVP'de öngördüğümüz temel hedefler aynı kalmakla birlikte politika araçlarını farklı şekilde kullanmamız oldukça doğaldır. Ekonomimizin 2022'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz. Bütçe hedeflerimizi sadece döviz kuruna hedefleyerek politika geliştiriyor değiliz. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır" diye konuştu. 'DALGALANMA DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKACAĞIZ'Oktay, Meclis'e sundukları bütçenin arkasında olduklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dalgalı kur rejimi ile fiyat hareketleri bir süre sonra piyasa açısından rasyonel noktada dengeye ulaşacaktır. Ekonomik büyümede sağladığımız başarı sayesinde 2021 bütçesinde yüzde 4.3'lük bir bütçe açığı öngörmüşken yılı yüzde 3,5'lik bütçe açığı ile kapatmayı öngörüyoruz. Meclisimize sunduğumuz bütçenin arkasındayız. Yıl içinde harcamalarda ve gelir tarafında meydana gelecek artış ve azalışları bütçe dengesinde yönetebileceğimiz açısından herhalde bir tereddüt yaşamıyoruz. Tüm pozitif makro göstergelere rağmen döviz kurlarında son dönemde yaşanan dalgalanmayı tek parametrede açıklama kolaylığına gidilmemelidir. Nitekim politika faizinin yüksek olduğu dönemde de kurlarda hareketlenme olmuştur. Ayrıca birçok önemli ekonomide politika faizinin enflasyonun altında olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Ülkemizde kurlarda yaşanan artışlar, döviz talebini artıran etmenlerle daha belirgin hale gelmektedir. Enflasyon kur faiz üçlemesini içine alan topyekün mücadele veriyoruz. Aynı mücadeleyi burada da vereceğiz.  Bu süreçte Türkiye prangalarını birer birer kırdıkça maruz kaldığımız ekonomik saldırılar da artmakta. Suriye ve Irak'ta yaşanan insani kriz başta olmak üzere sınırımızda kurulan tuzakları sarsılmaz irademizle birer birer bozdukça, ekonomi kartını oynamaya çalıştılar. Bu dalgalanma dönemini de geçmişte olduğu gibi geride bırakacağız."'DIŞ YATIRIMCI TÜRKİYE'DEN VAGEÇMEYECEK'Vatandaşlara yapılan devlet değinen Oktay, "Çiftçilerimizi de korumaya devam ediyoruz. Tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisi stopajı artık yapılmayacak. Mazot maliyetlerinin önemli kısmını karşılıyoruz. En büyük girdi kalemlerinden gübreye verilen desteği iki katına çıkardık. Çıktı artışını sağlayacak ve fiyatların daha sağlıklı zeminde oturmasına katkı vereceğiz. Ne yaptığımız sorulmuştu. Teşviklerle ülkemizin ihracat odaklı üretim yapısını güçlendiriyoruz. Burada hangi eleştiri yapılırsa yapılsın dış yatırımcı, güvenli liman Türkiye'den vazgeçmeyecek ve vazgeçmediğini de göstermiştir. Kur saldırıların etkisini bertaraf etmek üzere yapısal anlamda önemli adımlar atmaktayız. Spekülasyonların etkisi de azalacak" açıklamasında bulundu.'OSMAN KAVALA TARTIŞMASI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osman Kavala'nın tutukluluğuna dair eleştirilere, "Anladığım kadarıyla bizden şunu istiyorsunuz. Yürütmenin yargıya müdahale etmesini mi istiyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine  CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Etmeyin" dedi. Oktay, "Yargı bağımsızdır; müdahale etmedik, etmeyeceğiz" diye karşılık verince CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugüne kadar edenin Allah belasını versin mi? Dalga geçiyor" diye tepki gösterdi.

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fuat Oktay: Savunma sanayisinde devrim gerçekleştirildi (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balotelli'nin en büyük dopingi boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra 23:39 Balotelli'nin en büyük dopingi boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra "Yok artık" dedirtti Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin 23:23 Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız 19:57 Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek 17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları 15:39 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!

Son Dakika Haberleri
23:38 Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak
23:23 Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin
23:09 FETÖ'den hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi
22:54 Oğlundan haber alamadığı için evine giden anne dehşeti yaşadı! Genç adamı asılı halde buldu
22:47 Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi
22:29 Kasımpaşa, Adana Demir'in serisini bozdu! Mavi Şimşekler evinde berabere kaldı
22:16 Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüs ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü
22:15 Altay, Emre Belözoğlu'nu durdurdu! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı
21:39 Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs varyantına "Omicron" ismini verdi
21:29 Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu
İBB'ye ekmek fiyatı tavsiyesi veren AK Partili Savcı Sayan adeta baltayı taşa vurdu İBB'ye ekmek fiyatı tavsiyesi veren AK Partili Savcı Sayan adeta baltayı taşa vurdu         
23:40
Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak         
23:38
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı         
10:48
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 23:44:13. #1.11#
SON DAKİKA: Fuat Oktay: Savunma sanayisinde devrim gerçekleştirildi (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement