Fuhuş Çetesi Çökertildi: 2 Tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Özbekistan uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince fuhuş suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan adli işlem yapılan ve farklı dosyalardan aranan İsmail İ. ve Recep O. yakalandı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 2 şahıs, çıkartıldıkları

mahkemece tutuklanarak Manavgat S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Özbekistan uyruklu 4 kadın ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ANTALYA