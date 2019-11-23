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Fuhuş operayonunda 3 kişi yakalandı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Fuhuş operayonunda 3 kişi yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri operasyon başlattı. Yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen U.T. isimli şahıs ile Kırgızistan uyruklu K.Z.M. ve Özbekistan uyruklu S.M. isimli kadın şahıslar yakalandı. U.T. isimli şahsa 'Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama' suçundan işlem yapıldı ve şahıs gözaltına alındı. Öte yandan yabancı uyruklu K.Z.K. ve S.M. isimli kadın şahıslar ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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