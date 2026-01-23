Furkan Apartmanı Davasında 4. Duruşma - Son Dakika
Furkan Apartmanı Davasında 4. Duruşma

Furkan Apartmanı Davasında 4. Duruşma
23.01.2026 16:07
Gaziantep'teki Furkan Apartmanı davasında 4. duruşma yapıldı, beraat talepleri ile mütalaa değerlendirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı'yla ilgili davada 4'üncü duruşma görüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davasında 4'üncü duruşma bugün görüldü. Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş., sanık avukatları, maktul avukatları, maktul aile yakınları katıldı. Tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin S. ve ev hapsinde olan sanık Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS üzerinden katıldı.

Savunması alınan tutuksuz sanıklar beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini talep etti. Savcılık, sanıklar Hasan S., Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö., Necdet A. ve Coşkun Ş. hakkında bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mehmet A., Oktay A. ve kamu görevlisi Bülent B. hakkında ise taksirle öldürme suçundan ceza istendi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluğuna karar vererek, savcılık mütalaasını değerlendirmek üzere duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiğinin belirtildiği kararda, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Olay

Son Dakika 3. Sayfa Furkan Apartmanı Davasında 4. Duruşma - Son Dakika

SON DAKİKA: Furkan Apartmanı Davasında 4. Duruşma - Son Dakika
