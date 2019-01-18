Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

46 dakika önce

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Şahan Yılmaz, Bersan DuranAdana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Pote, Anderson, Vedat Bora, Legear, Kaan Kanak (Dk. 78 Rassoul), Erdal Öztürk (Dk. 46 Emre Nefiz), Emre Uğur Uruç, Semih Güler, Kosecki (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Şahan Yılmaz, Bersan Duran

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Pote, Anderson, Vedat Bora, Legear, Kaan Kanak (Dk. 78 Rassoul), Erdal Öztürk (Dk. 46 Emre Nefiz), Emre Uğur Uruç, Semih Güler, Kosecki (Dk. 46 Orhan Taşdelen)

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş (Dk. 86 Melih Arslan), Emre Eser, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın (Dk. 78 Arif Bostancı)

Gol: Dk. 82 Pote (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Can Sıkılmaz, Dk. 27 Cihan Aydın, (Maç bitiminde) Emre Eser ve Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor), Dk. 50 Vedat Bora, (Maç bitiminde) Kurtuluş Yurt ve Emre Uğur Uruç (Adana Demirspor)

Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın açılış maçında Adana Demirspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:06 Kaynak: AA

Emre Nefiz, Emre Uğur, Vedat Bora, Adana, Spor
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