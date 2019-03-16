Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: OsmanlıHakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Gökmen OlgaçOsmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 38 Mathew), Lumanza (Dk. 60 Magaye), Burhan Eşer, Sinan Kurt, Todorovic (Dk.

Stat: Osmanlı



Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Gökmen Olgaç



Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 38 Mathew), Lumanza (Dk. 60 Magaye), Burhan Eşer, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 38 Mertan Caner Öztürk), Ayuk



Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Yasin Güreler, Diallo (Dk. 86 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 68 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Nimaga), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın



Goller: Dk. 10, 32 ve 57 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 84 Burhan Eşer (Osmanlıspor)



Sarı kartlar: Dk. 26 Muhammed Bayır, Dk. 26 Todorovic, Dk. 49 Burhan Eşer, Dk. 90 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 61 Gökhan Karadeniz, Dk. 77 Korkishko, Dk. 90+1 Yasin Güreler (Hatayspor)



Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 3-1 yendi.



Bu sonuçla, Hatayspor puanını 47'ye yükseltirken, Osmanlıspor 48 puanda kaldı.



Öte yandan Osmanlıspor'da Muhammed Bayır, 82. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Başkent ekibi, üç oyuncu değişikliği hakkını tamamladığı için kalan bölümde 10 kişi mücadele etti.

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