Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

5 dakika önce

Stat: OsmanlıHakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Gökmen OlgaçOsmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 38 Mathew), Lumanza (Dk. 60 Magaye), Burhan Eşer, Sinan Kurt, Todorovic (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Osmanlı

Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Gökmen Olgaç

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 38 Mathew), Lumanza (Dk. 60 Magaye), Burhan Eşer, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 38 Mertan Caner Öztürk), Ayuk

Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Yasin Güreler, Diallo (Dk. 86 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 68 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Nimaga), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın

Goller: Dk. 10, 32 ve 57 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 84 Burhan Eşer (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Muhammed Bayır, Dk. 26 Todorovic, Dk. 49 Burhan Eşer, Dk. 90 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 61 Gökhan Karadeniz, Dk. 77 Korkishko, Dk. 90+1 Yasin Güreler (Hatayspor)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla, Hatayspor puanını 47'ye yükseltirken, Osmanlıspor 48 puanda kaldı.

Öte yandan Osmanlıspor'da Muhammed Bayır, 82. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Başkent ekibi, üç oyuncu değişikliği hakkını tamamladığı için kalan bölümde 10 kişi mücadele etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Spor
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