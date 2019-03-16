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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: AntalyaHakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan YemişkenAntalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Charles, Chico, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, DoukaraAytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam, Sackey,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Antalya

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan Yemişken

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Charles, Chico, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Doukara

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam, Sackey, Efecan Karaca, Djalma Campos, Cisse

Goller: Dk. 27 Hakan Özmert, Dk. 32 Doukara (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada Chico'nun ceza sahası dışından şutunda, top defans oyuncusuna çarpıp kornere çıktı.

27. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Haydar Yılmaz'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0.

32. dakikada Doukara'nın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk yarıda golleri atan Hakan Özmert ile Doukara, gol sevinçlerini 2 gün önce annesi vefat eden takım arkadaşları Serdar Özkan'ın formasını yayıncı kuruluşun kamerasına göstererek yaşadı.

Öte yandan, seremoni öncesi her iki takım futbolcuları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Maç öncesi ve devre arası, Antalyasporlu futbolcu Serdar Özkan'ın annesi Nermin Özkan'ın önceki gün vefatı dolayısıyla stattaki skorboarda "Acın acımızdır, başın sağolsun Serdar Özkan" yazısı yansıtıldı.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle de statta müzik çalınmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:36 Kaynak: AA

Haydar Yılmaz, Hakan Özmert, Spor
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