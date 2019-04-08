Stat: Çaykur
Didi
Hakemler: Arda Kardeşler
, Ali Saygın Ögel
, Erdinç Sezertam Çaykur Rizespor
: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak (Dk. 82 Mehmet Uslu
), Azubuike (Dk. 76 Nakoulma), Musa Çağıran
, Samudio, Boldrin, Aatıf (Dk. 76 Umar), Muric Beşiktaş
: Karius, Gökhan Gönül
, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin
, Medel, Hutchinson, Dorukhan Toköz
, Lens (Dk. 78 Kagawa), Ljajic (Dk. 88 Rıdvan Yılmaz
), Burak Yılmaz
(Dk. 69 Güven Yalçın
)
Goller: Dk. 8 Vida, Dk.14 ve 78 Ljajic, Dk. 64 Burak Yılmaz, Dk. 71, 82 ve 90 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 42 Muric, Dk. 70 Abarhoun (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Abarhoun (Çaykur Rizespor), Dk. 58 Caner Erkin, Dk. 65 Burak Yılmaz (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 yendi.
55. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Samudio altıpas içerisinde boş pozisyonda topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.
64. dakikada Beşiktaş bir kez daha farkı ikiye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3
70. dakikada Çaykur Rizespor ikinci golünü buldu. Melnjak ile sol çaprazda verkaça giren Boldrin'in ceza sahasına ortasında ön direkteki Abarhoun'un plase vuruşunda, top filelere gitti: 2-3
71. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın ile 4. golünü buldu. Lens'in ara pasında defansın arkasına sarkan Güven Yalçın, topla ilk buluşmasında meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-4
78. dakikada Beşiktaş farkı 3'e yükseltti. Siyah-beyazlı ekibin ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Ljajic, plase bir vuruşla takımının 5. golünü attı: 2-5
82. dakikada siyah-beyazlı ekip bir gol daha buldu. Ljajic'in sağdan ceza sahasına yerden pasında Güven Yalçın'ın bekletmeden vuruşunda, top filelere gitti: 2-6
90. dakikada Beşiktaş farkı 5'e çıkardı. Güven Yalçın'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak fileleri delip dışarı çıktı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR sisteminin de uyarısıyla golü verdi: 2-7
Beşiktaş sahadan 7-2 galip ayrıldı.