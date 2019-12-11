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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

13 Aralık Cuma:

20.30 Aytemiz Alanyaspor- Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor- Kasımpaşa: Ümit Öztürk

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır

20.00 Galatasaray- MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK- İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

16.30 Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

20.00 Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek

Türkiye Futbol Federasyonu, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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