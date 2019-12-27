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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 89 Necip Uysal), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Diaby (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, N'Koudou (Dk. 83 Boyd), Umut NayirGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 89 Necip Uysal), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Diaby (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, N'Koudou (Dk. 83 Boyd), Umut Nayir

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 84 İlker Karakaş), Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin Pehlivan, Candeias (Dk. 75 Rahmetullah Berişbek), Sefa Yılmaz (Dk. 76 Seuntjens), Ayite, Nadir Çiftçi

Goller: Dk. 23 Ayite (Gençlerbirliği), Dk. 49 Vida, Dk. 60 N'Koudou, Dk. 74 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+1 Hutchinson (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Dk. 11 Nadir Çiftçi, Dk. 36 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 62 Ruiz, Dk. 77 Umut Nayir (Beşiktaş), Dk. 75 Candeias, Dk. 77 Polomat, Dk. 88 Toure (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti.

49. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hutchinson meşin yuvarlağı arkaya gönderirken, kale çizgisi önünde Vida kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

50. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzaktan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Umut Nayir'in kafa şutu sonrası top direk dibinden dışarı çıktı.

60. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Hutchinson'ın orta sahanın gerisinden pasında sağ tarafta topla buluşan N'Koudou, ceza sahası dışından aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

74. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Hutchinson'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan Özyakup, topu kontrol ettikten sonra sert bir şutla golü attı: 3-1.

89. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Boyd'un vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+1. Beşiktaş 4. golüne ulaştı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hutchinson, ön direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 4-1.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Oğuzhan Özyakup, Fırat Aydınus, Necip Uysal, Caner Erkin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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