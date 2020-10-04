Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Kemal MaviYukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Fabiano, Recep Niyaz, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallegaİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Skubic,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Kemal Mavi

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Fabiano, Recep Niyaz, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Skubic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Kravets

Süper Lig'in 4. haftasındaki Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

3. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında Shengelia, ceza sahasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kaldı. Shengelia'nın vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

19. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Kravets'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

45+1. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:35 - Kaynak: AA

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