Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Volkan Ahmet Narinç
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak (Dk. 85 Sadiku), İbrahim Akdağ, Petrus Boumal (Dk. 46 Sissoko), Emrah Başsan (Dk. 85 Rashad Muhammed), Obertan (Dk. 64 Donald), Novikovas (Dk. 77 Hamroun), Ricardo Gomes
Galatasaray: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 89 Emre Akbaba), Belhanda (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan), Ömer Bayram (Dk. 89 Donk), Babel (Dk. 65 Arda Turan), Falcao
Goller: Dk. 21 Emre Kılınç, Dk. 64 Falcao (Galatasaray), Dk. 45 Novikovas (penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kart: Dk. 73 Falcao (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 70 Ömer Bayram, Dk. 77 Arda Turan (Galatasaray), Rashad Muhammed (Maç bitiminde) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yendi.
52. dakikada Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortada uzak köşeden Falcao'nun kafa vuruşunda, topu auta gitti.
64. dakikada sarı-kırmızılı ekip tekrar öne geçti. Babel'in pasında ceza sahasının sol çaprazında topu gögsüyle kontrol eden Falcao, dar açıda olmasına rağmen uzak köşeye vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
71. dakikada Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.
90. dakikada ceza sahasının önünde topla buluşan Emre Akbaba'nın plase vuruşunda, kaleci Farnolle topu yatarak kurtardı.
Müsabaka sarı-kırmızılı takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- Kaynak: AA
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