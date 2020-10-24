64. dakikada sarı-kırmızılı ekip tekrar öne geçti. Babel'in pasında ceza sahasının sol çaprazında topu gögsüyle kontrol eden Falcao, dar açıda olmasına rağmen uzak köşeye vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

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