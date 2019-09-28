Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Sarper Barış Saka, Önder Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Enes Yasin Akyol (Dk. 67 Özgür Özdemir), Renan Diniz, Marvin Sinan Büyüksakarya, Hakan Barış, Furkan Özçal, Serhat Tunç (Dk. 74 Bagayoko), Roni (Dk. 62 Utku Şen), Eze, Arabidze.
Altay: Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Tatos (Dk. 79 Leandro), Putsila (Dk. 87 Eren Erdoğan), Deniz Vural (Dk. 68 Oğuz Han Aynaoğlu), Tavares, Paixao, Kappel
Goller: Dk. 10 Eze, Dk. 36 Renan Diniz, Dk. 68 Veli Kızılkaya (Adanaspor), Dk.18, Dk. 90 Paixao (Penaltıdan), Dk. 45 Putsila (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 33 Paixao, Dk. 68 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 78 Kappel, Dk. 80 Putsila (Altay), Dk. 33 Levent Eriş (Teknik direktör), Dk. 52 Roni, Dk. 76 Furkan Özçal, Dk. 89 İrfan Can Eğribayat, Dk. 90+3 Renan Diniz (Adanaspor)
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor ile Altay 3-3 berabere kaldı.