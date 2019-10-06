Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: TFF 1. Lig

4 dakika önce

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Hakan KarabalcıkCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 65 Timur Temeltaş), Muhammed Gönülaçar, Nouri (Dk. 65 Lazar), Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Hakan Karabalcık

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 65 Timur Temeltaş), Muhammed Gönülaçar, Nouri (Dk. 65 Lazar), Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş (Dk. 78 Akabueze), Gimbert

Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 Eren Keleş), Abdulkadir Özdemir (Dk. 62 Roni), Arabidze (Dk. 80 Kağan Söylemezgiller), Furkan Özçal, Okan Adil Kurt, Utku Şen

Goller: Dk. 12 Emircan Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 56 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 60 Arabidze (Penaltıdan) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Gimbert, Dk. 53 Emircan Altıntaş, Dk. 59 Fernandes, Dk. 76 Timur Temeltaş, Dk. 89 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 9 Serdar Bingöl, Dk. 47 Veli Kızılkaya, Dk. 90+2 Okan Adil Kurt, Dk. 90+3 Kağan Söylemezgiller (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 yendi.

Ümraniye, Altıntaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Alanyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu
Amatör futbol kulübünde skandal! Soyunma odasında cinsel ilişkiye girdiler Tractor Sazi, Fenerbahçe'nin istediği Hatem Ben Arfa'ya teklifte bulundu! Loris Karius sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:05:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]