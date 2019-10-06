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Futbol: TFF 1. Lig

25 dakika önce

Stat: Erzurum Kazım Karabekir Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak CansızBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Hasan Hatipoğlu, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Uçar, Emrah Başsan, Hamroun (Dk. 85 Obertan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 73 Sunu), Mücahit Albayrak, Scuk, Osman Çelik (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Erzurum Kazım Karabekir


Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Hasan Hatipoğlu, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Uçar, Emrah Başsan, Hamroun (Dk. 85 Obertan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 73 Sunu), Mücahit Albayrak, Scuk, Osman Çelik (Dk. 81 Merthan Açıl), Pote

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Muhammed Mert (Dk. 72 Anıl Koç), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Ersel Aslıyüksek, Sinan Osmanoğlu, Fatih Aktay (Dk. 46 Yasin Ozan)

Gol: Dk. 43 Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Mücahit Albayrak, Dk. 39 Scuk, Dk. 45 Emrah Başsan, Dk. 57 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 78 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+2 Ufuk Budak (Altınordu)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Kazım Karabekir, Emrah Başsan, Murat Uçar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:44 Kaynak: AA
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