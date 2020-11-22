Goller: Dk. 17 ve Dk. 24 Pote, Dk. 55 İshak Çakmak (Penaltıdan), Dk. 72 Halilovic, Dk. 77 Rayo, Dk. 86 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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