Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna
Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mucahit Albayrak, Dja Djedje (Dk. 72 Ferhat Çulcuoğlu), Savicevic (Dk. 67 İlyas Kubilay Yavuz), Hamroun (Dk. 72 Guido Koçer), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Gökhan Alsan), Couruer (Dk. 67 Nadir Çiftçi)
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Taha Altıkardeş, Ramazan Keskin (Dk. 61 Ertuğrul Kurtuluş), Emirhan Aydoğan, Tuğbey Akgün (Dk. 79 Çağatay Yılmaz), Burak Kapacak (Dk. 79 Hasan Basri Ünal), Eren Güler (Dk. 46 Berat Altındiş), Özer Hurmacı (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Burak Altıparmak
Goller: Dk. 2 Yasin Öztekin, Dk. 45+1 Hamroun, Dk. 54 Couruer, Dk. 90+5 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Onur Atasayar (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Hamroun, Dk. 32 Erkam Reşmen (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Aykut Akgün, Dk. 45 Tuğbey Akgün, Dk. 90+3 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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