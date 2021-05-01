Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Suat Güz
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk (Dk. 84 Akabueze), Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu (Dk. 84 Batuhan Artarslan), Yusuf Emre Gültekin, Gökhan Süzen (Dk. 78 Okan Derici), Camara, Kehinde (Dk. 59 Gomis)
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel (Dk. 46 Mehmet Erdem Uğurlu), Scuk, Poko, Erhan Çelenk (Dk. 88 Ziya Alkurt), Regattin (Dk. 61 Mossoro), Kappel, Paixao (Dk. 75 Deniz Kadah)
Gol: Dk. 49 Paixao (Penaltıdan) (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 15 Cebrail Karayel, Dk. 53 Regattin (Altay), Dk. 63 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altay, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Kaynak: AA
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