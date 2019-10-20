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Futbol: TFF 3. Lig

24 dakika önce

TFF 3. Lig'de 9. haftanın son maçında 1. Grup'ta Ci Group Buca, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'de 9. haftanın son maçında 1. Grup'ta Ci Group Buca, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeni Buca Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında ev sahibi ekip Cafercan Aksu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın geri kalan süresinde başka gol olmadı ve Ci Group Buca, haftanın kapanış maçında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Aksu, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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