Futbol: TFF 3. Lig
24 dakika önce
TFF 3. Lig'de 9. haftanın son maçında 1. Grup'ta Ci Group Buca, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:34 Kaynak: AA
TFF 3. Lig'de 9. haftanın son maçında 1. Grup'ta Ci Group Buca, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.
Yeni Buca Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında ev sahibi ekip Cafercan Aksu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın geri kalan süresinde başka gol olmadı ve Ci Group Buca, haftanın kapanış maçında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi.
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