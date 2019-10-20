Futbol: TFF 3. Lig

Karşılaşmanın geri kalan süresinde başka gol olmadı ve Ci Group Buca, haftanın kapanış maçında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi.

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Mustafa Yumlu maç sonunda isyan etti: Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar?