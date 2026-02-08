Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Futbol: Trendyol Süper Lig

08.02.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarıikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 72 Calegari), Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 72 Legowski), Metehan Altunbaş (Dk. 58 Torres), Baran Ali Gezek, Emre Akbaba (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 72 Calegari), Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 72 Legowski), Metehan Altunbaş (Dk. 58 Torres), Baran Ali Gezek, Emre Akbaba (Dk. 85 Raux-Yao), Pintor (Dk. 57 Ampem), Umut Bozok

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 65 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 85 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 66 Brnic), Shomurodov, Harit (Dk. 85 da Costa), Selke (Dk. 74 Bertuğ Yıldırım)

Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 53 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 90+3 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Operi (RAMS Başakşehir), Dk. 41 Umut Meraş (Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi.

53. dakikada RAMS Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Operi'nin pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu: 0-2

61. dakikada Umut Güneş'in ara pasıyla topu önüne alan Shomurodov'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.

65. dakikada Eyüpspor atağında Talha Ülvan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

67. dakikada Harit'in indirdiği topu ceza yayının içinden düzgün bir vuruşla kaleye gönderen Shomurodov'un şutunda, kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada Eyüpspor farkı bire indirdi. Torres'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un köşeye yaptığı plasede, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-2

RAMS Başakşehir maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig, Halil Umut Meler, Yerel Haberler, Abdullah Uğur, Mehmet Salih, Emre Akbaba, Umut Meraş, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika

TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:40
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
16:43
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
16:04
Canlı anlatım: Rize’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ilk gol geldi
14:33
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 18:20:13. #7.11#
SON DAKİKA: Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.