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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Stat: BornovaHakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Deniz Caner ÖzaralGöztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Titi, Kadu, Berkan Emir, Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk, Castro, Yasin Öztekin, Deniz Kadah, GhilasEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Seth, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Barış Alıcı,...

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Bornova

Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Deniz Caner Özaral

Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Titi, Kadu, Berkan Emir, Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk, Castro, Yasin Öztekin, Deniz Kadah, Ghilas

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Seth, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Barış Alıcı, Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Eren Tozlu

Sarı kartlar: Dk. 45 Tayfur Bingöl (Göztepe), Dk. 45 Ahmed Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk devresi 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Deniz Kadah'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ghilas'ın vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

35. dakikada Eren Tozlu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Aleksic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un maç öncesi açıklanan kadrosunda ilk 11'de yer alan Murat Akça, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Bu oyuncunun yerine Ahmed Ildız forma giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:58 Kaynak: AA

Tayfur Bingöl, Beto, Yeni Malatyaspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
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