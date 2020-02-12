Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes (Dk. 46 Onyekuru), Seri (Dk. 82 Sekidika), Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 82 Belhanda), Ömer Bayram, Adem BüyükAytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes (Dk. 46 Onyekuru), Seri (Dk. 82 Sekidika), Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 82 Belhanda), Ömer Bayram, Adem Büyük

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Dk. 63 Onur Bulut), Caulker, Tzavellas, Nsakala, Siopis (Dk. 66 Salih Uçan), Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Fernandes (Dk. 60 Efecan Karaca), Bammou

Goller: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 55 (Penaltıdan) ve 85 Adem Büyük (Galatasaray), Dk. 31 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Adem Büyük, Dk. 86 Donk, Dk. 90+8 Feghouli (Galatasaray), Dk. 53 Bakasetas, Dk. 79 Salih Uçan, Dk. 85 Tzavellas, Dk. 90+7 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Mariano (Galatasaray)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor'u rövanşta 3-1 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.

Aytemiz Alanyaspor ise adını yarı finale yazdırdı.

49. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında Onyekuru'nun ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Emre Akbaba'nın altıpasın önünden kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. 54. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı korner atışında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Bammou'nun ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

78. dakikada Seri'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Marafona'dan döndü. Pozisyonu tamamlamak isteyen Feghouli'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada Onyekuru'nun soldan ortasında ceza sahasında önce Feghouli sonra da Adem Büyük'ün vuruşları savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Emre Akbaba'nın altıpastaki vuruşunda meşin yuvarlağı Marafona çıkarttı. Dönen topa Adem Büyük'ün yaptığı kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

85. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Belhanda'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Adem Büyük'ün arka direkte uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, Yaşar Kemal, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndan elendi
Fatih Terim canlı yayında Mustafa Cengiz'e göndermede bulundu Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru: Kalmak istiyorum Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında gerginlik: Muhatabım sen değilsin

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 05:09:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]