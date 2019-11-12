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Futbolculardan tıp öğrencilerine burs

7 saat önce

Futbolcular Nuri Şahin, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Enes Ünal ile antrenör Volkan Demirel, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışta bulundu.

Futbolculardan tıp öğrencilerine burs, System.String[]

Futbolcular Nuri Şahin, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Enes Ünal ile antrenör Volkan Demirel, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışta bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tıp fakültesi öğrencilerine destek vermek için bir araya gelen Şahin, Topal, Demirel, Yokuşlu ve Ünal, vakfa bağış yaparak, 50 öğrenciye 1 yıllık burs fonu sağladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, bağış dolayısıyla teşekkür ederken, şunları kaydetti:

"Bilim alanında gençler yetiştiren bir fakülte olarak bu tarz bağışları çok önemsiyoruz. Mehmet Topal, gençlerimize uzun süredir bu desteği verdiği için kendisine geçtiğimiz yıl onursal üyelik belgesi takdim etmiştik. Ona futbol dünyasından yeni isimlerin de katılmasını memnuniyetle karşıladık. Başarı paylaştıkça büyür. Tıbba gönül vermiş ama imkanı olmayan öğrenci kardeşlerimize desteklerini ve geleceği inşa eden bir bilim yuvasına katkılarını asla unutmayacağız."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mehmet Topal, Nuri Şahin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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