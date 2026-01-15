G7'den İran'a Protesto Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

G7'den İran'a Protesto Çağrısı

15.01.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

G7 dışişleri bakanları İran'daki protestolar için baskıların artmasından endişeli. Hükümetten itidal talep edildi.

(ANKARA) - G7 ülkeleri dışişleri bakanları, " İran'da devam eden protestolara yönelik baskıların artmasından duydukları derin endişeyi" dile getirerek, Tahran yönetimini "şiddet kullanmaktan kaçınmaya" çağırdı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları İran'a ilişkin ortak açıklama yaptı.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi'nin imzasıyla yayımlanan açıklamada, 2025 yılı Aralık ayının sonlarından bu yana devam eden olaylarda İran güvenlik güçlerinin tutumu eleştirildi ve "İnsan hakları ihlallerinin sürmesi halinde yeni yaptırımların devreye sokulmaya hazır olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "Aralık 2025'in sonundan bu yana daha iyi bir yaşam, onur ve özgürlük için meşru taleplerini cesurca dile getiren İran halkına yönelik İran makamlarının acımasız baskılarının artırmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Bildirilen ölüm ve yaralanma sayısının yüksek seviyede olması bizi derinden endişelendirmektedir. Güvenlik güçlerinin göstericilere karşı kasıtlı şiddet kullanımını, protestocuların öldürülmesini, keyfi tutuklamaları ve sindirme taktiklerini kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

G7 üyeleri, İran hükümetinden "tam bir itidal sergilemesini ve vatandaşların ifade, haber alma ve örgütlenme özgürlüğü gibi temel haklarına saygı göstermesini" talep etti.

Bakanlar, İran'ın uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ihlal ederek protestoları ve muhalif sesleri bastırmaya devam etmesi durumunda, "ilave kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya hazır oldukları" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7'den İran'a Protesto Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:51:48. #7.11#
SON DAKİKA: G7'den İran'a Protesto Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.