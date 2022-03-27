Galata'da hareketli dakikalar... Yol kapatan magandalara polis müdahale etti - Son Dakika
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Galata'da hareketli dakikalar... Yol kapatan magandalara polis müdahale etti

27.03.2022 23:59

Galata'da hareketli dakikalar.

Galata'da hareketli dakikalar... Yol kapatan magandalara polis müdahale etti

Yaşanan arbede sonucu polise direnen şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL - Galata Kulesi Meydanı'nda yolu trafiğe kapatıp yüksek sesli müzikler açarak çevreye rahatsızlık veren bir gruba, Beyoğlu polisi müdahale etti. Direnen bir şahısla polis arasında kısa süreli arbede de yaşandı. Yaşananlar kameralara yansırken, polis direnen şahsı gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup şahıs, kule meydanındaki hastaneye giden tek araçla trafiğe kapatarak yüksek sesli müzikler açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Şahısları uyaran polis ekipleri, trafik aksadığı için yolda duraklama yapamayacaklarını belirtti.

Polise direnince arbede çıktı

Ancak şahıs polise karşılık vererek aracında yol kenarında durduğunu söyledi. Polisin uyarılarını dikkate almayan şahısla direnmeye başlayınca arbede yaşandı. Kısa süreli arbede sonrasında polis ekipleri tarafından uzaklaştırılan şahıs daha sonra gözaltına alındı. Polisin müdahale sonrasında trafik normale dönerken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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Galata Kulesi, Beyoğlu, Arbede, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Galata'da hareketli dakikalar... Yol kapatan magandalara polis müdahale etti - Son Dakika


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