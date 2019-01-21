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Galata Köprüsü'nde Bozulan Otomobili Elleriyle Çektiler

1 saat önce

Galata Köprüsü'nde bozulan otomobili elleriyle çektiler Galata Köprüsü'nde arıza yapan aracı elleriyle çektiler Galata Köprüsü'nde arıza yapan aracı gören vatandaşlar seferber olduİSTANBUL - Galata Köprüsü'nde trafiğin yoğun olduğu saatte arıza yapan bir aracı gören vatandaşlar, seferber oldu.

Galata Köprüsü'nde bozulan otomobili elleriyle çektiler
Galata Köprüsü'nde arıza yapan aracı elleriyle çektiler
Galata Köprüsü'nde arıza yapan aracı gören vatandaşlar seferber oldu

İSTANBUL - Galata Köprüsü'nde trafiğin yoğun olduğu saatte arıza yapan bir aracı gören vatandaşlar, seferber oldu. Trafikte yoğunluğun yavaş yavaş artması üzerine vatandaşlar, aracı elleriyle kenara çekerek, trafikteki akışı tekrar sağladı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 NP 948 plakalı araç Eminönü'nden Galata Köprüsü'ne giriş yaptı. Araç birkaç kere tekleme yaptıktan sonra köprünün tam ortasında arıza yaparak durdu. Elektronik aksamı bozulan araç, trafiğin yoğunlaştığı saatlerde yol ortasında kalınca sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Vatandaşlar aracı elleriyle kenara taşıdı
Sürücünün yanına gelen çevredeki vatandaşlar arabaya çalıştırmayı denedi ancak başarılı olmayınca otomobili yol kenarına çekmek için seferber oldu. Yoldan geçen vatandaşların da durumu fark edip yardım etmesiyle otomobil bulunduğu yerden iteklenerek yol kenarına alınmaya çalışıldı. Uzun uğraşlar sonucu otomobil vatandaşların yardımıyla trafik akışını engellemeyecek şekilde yol kenarına çekildi. Sürücü kendisine yardım eden vatandaşlara teşekkür etti. Galata Köprüsü üzerinde kalan araç olay yerine çağrılan çekici ile yoldan kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:02 Kaynak: İHA

Araç, Galata, 3. Sayfa
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