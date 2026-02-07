Galatasaray, Ara Transferde 5 Oyuncu Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Ara Transferde 5 Oyuncu Aldı

07.02.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, ara transfer döneminde 5 oyuncu alarak kadrosunu güçlendirdi. Toplam maliyet 9,35 milyon avro.

Galatasaray Futbol Takımı "ara" adlandırılan sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde renklerine 5 oyuncu bağladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına direkt katıldı.

Ligde 20. haftaya 49 puanla en üst sırada giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turunda ise İtalya ekibi Juventus ile eşleşti.

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, ara transferde 5 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray, İspanya'nın Girona takımından Kolombiyalı Yaser Asprilla, İtalya ekibi Napoli'den Hollandalı Noa Lang ve Almanya "devi" Bayern Münih'ten Fransız Sacha Boey'in bonservisini kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia'dan Gine-Bissaulu Renato Nhaga ile Almanya takımı Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i de bonservisiyle transfer etti.

Kasasından 9 milyon 350 bin avro çıkacak

Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı 5 oyuncu için toplam 9 milyon 350 bin avro bedel ödeyecek.

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular şunlar:

OyuncuGeldiği takımSözleşme süresiMaliyet (Avro)
Noa LangNapoli (İtalya)Sezon sonuna kadar kiralık2 milyon
Yaser AsprillaGirona (İspanya)Sezon sonuna kadar kiralıkBedelsiz
Renato NhagaCasa Pia (Portekiz)4,5 yıl6,5 milyon
Can Armando GünerBorussia Mönchengladbach (Almanya)4,5 yıl350 bin
Sacha BoeyBayern Münih (Almanya)Sezon sonuna kadar kiralık500 bin
Toplam

9,35 milyon

Lang ve Asprilla ile kanat rotasyonu derinliği

Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın bonservsini zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralayarak kanat rotasyonu alternatifini çoğalttı.

Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılı ekip, Lang ile Asprilla'nın transferiyle kanat rotasyonuna çeşitlilik kattı.

Gençlere yöneldi

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı 5 oyuncunun yaş ortalaması 21,8 oldu.

Sarı-kırmızılılar, bu dönemde 18 yaşındaki Renato Nhaga ile Can Armando Güner'i, 22 yaşındaki Yaser Asprilla'yı, 25 yaşındaki Sacha Boey'i ve 26 yaşındaki Noa Lang'ı kadrosuna kattı.

Ligin ilk yarısında forma şansı verdiği oyuncuların yaş ortalaması 26,85 olan Galatasaray, ara transferde yaptığı takviyelerle takımı gençleştirdi.

Boey, geri döndü

Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Sacha Boey'i Almanya temsilcisi Bayern Münih'ten sezon sonuna kadar kiraladı.

Bayern Münih'e 2024 yılının ocak ayında Boey'i, 30 milyon avro bonservis ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus karşılığında satan Galatasaray, Fransız oyuncuyu 500 bin avro bedel ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık yeniden kadrosuna kattı.

Galatasaray'da 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Boey, sarı-kırmızılı formayla 83 maçta 4 gol kaydetti.

Gidenler

Galatasaray, bu dönemde iki oyuncusunu kiralık gönderirken iki futbolcusunun da sözleşmesini feshetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor ile kiralık sözleşmesini fesheden Eyüp Aydın'ın geçici transferi için Kasımpaşa ile anlaştı. Kazımcan Karataş'ı da RAMS Başakşehir'e kiralayan Galatasaray, Yusuf Demir ve Berkan Kutlu ile anlaşarak bu iki oyuncuyla yollarını ayırdı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Ara Transferde 5 Oyuncu Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 12:05:27. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Ara Transferde 5 Oyuncu Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.