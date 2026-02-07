Galatasaray, Ara Transferde 5 Oyuncu Aldı

Galatasaray Futbol Takımı "ara" adlandırılan sezonun ikinci transfer ve tescil döneminde renklerine 5 oyuncu bağladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına direkt katıldı.

Ligde 20. haftaya 49 puanla en üst sırada giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turunda ise İtalya ekibi Juventus ile eşleşti.

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, ara transferde 5 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray, İspanya'nın Girona takımından Kolombiyalı Yaser Asprilla, İtalya ekibi Napoli'den Hollandalı Noa Lang ve Almanya "devi" Bayern Münih'ten Fransız Sacha Boey'in bonservisini kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia'dan Gine-Bissaulu Renato Nhaga ile Almanya takımı Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i de bonservisiyle transfer etti.

Kasasından 9 milyon 350 bin avro çıkacak

Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı 5 oyuncu için toplam 9 milyon 350 bin avro bedel ödeyecek.

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular şunlar:

Oyuncu Geldiği takım Sözleşme süresi Maliyet (Avro) Noa Lang Napoli (İtalya) Sezon sonuna kadar kiralık 2 milyon Yaser Asprilla Girona (İspanya) Sezon sonuna kadar kiralık Bedelsiz Renato Nhaga Casa Pia (Portekiz) 4,5 yıl 6,5 milyon Can Armando Güner Borussia Mönchengladbach (Almanya) 4,5 yıl 350 bin Sacha Boey Bayern Münih (Almanya) Sezon sonuna kadar kiralık 500 bin Toplam 9,35 milyon

Lang ve Asprilla ile kanat rotasyonu derinliği

Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın bonservsini zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralayarak kanat rotasyonu alternatifini çoğalttı.

Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılı ekip, Lang ile Asprilla'nın transferiyle kanat rotasyonuna çeşitlilik kattı.

Gençlere yöneldi

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı 5 oyuncunun yaş ortalaması 21,8 oldu.

Sarı-kırmızılılar, bu dönemde 18 yaşındaki Renato Nhaga ile Can Armando Güner'i, 22 yaşındaki Yaser Asprilla'yı, 25 yaşındaki Sacha Boey'i ve 26 yaşındaki Noa Lang'ı kadrosuna kattı.

Ligin ilk yarısında forma şansı verdiği oyuncuların yaş ortalaması 26,85 olan Galatasaray, ara transferde yaptığı takviyelerle takımı gençleştirdi.

Boey, geri döndü

Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Sacha Boey'i Almanya temsilcisi Bayern Münih'ten sezon sonuna kadar kiraladı.

Bayern Münih'e 2024 yılının ocak ayında Boey'i, 30 milyon avro bonservis ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus karşılığında satan Galatasaray, Fransız oyuncuyu 500 bin avro bedel ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık yeniden kadrosuna kattı.

Galatasaray'da 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Boey, sarı-kırmızılı formayla 83 maçta 4 gol kaydetti.

Gidenler

Galatasaray, bu dönemde iki oyuncusunu kiralık gönderirken iki futbolcusunun da sözleşmesini feshetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor ile kiralık sözleşmesini fesheden Eyüp Aydın'ın geçici transferi için Kasımpaşa ile anlaştı. Kazımcan Karataş'ı da RAMS Başakşehir'e kiralayan Galatasaray, Yusuf Demir ve Berkan Kutlu ile anlaşarak bu iki oyuncuyla yollarını ayırdı.