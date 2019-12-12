Galatasaray, Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

6 saat önce

STAT: Parc Des PrincesHAKEMLER: Istvan Kovacs, Florin Marinescu, Ovidiu ArtenePARIS SAINT-GERMAIN: Rico- Kouassi (Dk. 76 Verratti), Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Paredes, Sarabia, Bernat (Dk. 75 Kehrer), Neymar, Mbappe, Icardi (Dk.

Galatasaray, Avrupa'ya veda etti, System.String[]

STAT: Parc Des Princes

HAKEMLER: Istvan Kovacs, Florin Marinescu, Ovidiu Artene

PARIS SAINT-GERMAIN: Rico- Kouassi (Dk. 76 Verratti), Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Paredes, Sarabia, Bernat (Dk. 75 Kehrer), Neymar, Mbappe, Icardi (Dk. 68 Cavani)

GALATASARAY: Muslera- Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri (Dk. 41 Selçuk İnan), Lemina, Nzonzi (Dk. 72 Şener Özbayraklı), Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor (Dk.62 Falcao)

GOLLER: Dk. 32 Icardi, Dk. 35 Sarabia, Dk. 47 Neymar, Dk. 63 Mbappe, Dk. 84 (P) Cavani (Paris Saint-Germain)

SARI KARTLAR: Kurzawa (Paris Saint-Germain) – Belhanda, Nzonzi, Falcao, Muslera, Selçuk İnan, Lemina (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 5-0 yenildi ve grupta 2 puanla son sırada yer alarak Avrupa'ya veda etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappe ve penaltıdan Cavani kaydetti.

4'üncü dakikada Bernat'ın sol kanattan çıkardığı pasa Sarabia'nın ceza sahası yayı üzerinden şutunu kaleci Muslera son anda kornere tokatladı.

24'üncü dakikada PSG gole çok yaklaştı. Sarabia'nın kale önüne çıkardığı topta Mbappe'nin vuruşunu Muslera kornere çeldi.

32'nci dakikada PSG golü buldu. Neymar'ın ara pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Mbappe pasını daha müsait pozisyondaki Icardi'ye çıkardı. Bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

35'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Neymar'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sarabia'nın dar açıdan şutunda top ağlara gitti: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

46'ncı dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içine giren Mbappe, pasını geriden gelen Neymar'a çıkardı. Bu oyuncunun yerden sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

63'üncü dakikada PSG 4'üncü golü buldu. Neymar'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Mbappe'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.

82'nci dakikada PSG penaltı kazandı. Verratti'nin ara pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Mbappe, Donk'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

84'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Cavani, topla kaleciyi farklı köşelere yollayarak farkı 5'e çıkardı: 5-0.

PSG, karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.


- İstanbul
Kylian Mbappe, Galatasaray, Avrupa, Neymar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:52 Kaynak: DHA
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