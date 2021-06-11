Galatasaray, Aytaç Kara'yı transfer etti

Galatasaray, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Aytaç Kara'ya her bir sezon için 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

Aytaç Kara, kariyerinde Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa formalarını giydi.