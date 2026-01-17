Galatasaray'da 260 Yeni Üye Törenle Başarılı - Son Dakika
Galatasaray'da 260 Yeni Üye Törenle Başarılı

17.01.2026 16:29
Galatasaray Spor Kulübü, yeni üye berat töreninde 260 üye beratlarını aldı. Başkan Özbek konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni üye berat töreni yapıldı. Törende, kulübe üyeliği onaylanan 260 yeni üye beratlarını aldı.

Galatasaray Spor Kulübü yeni üye berat töreni, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve üyeler katıldı.

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi'nden çıktığını hatırlatarak, "Dünyadaki spor kulüpleri arasında ön sıralarda bulunan bir spor kulübüdür. Amacı bellidir. Beraber olmak, beraber mücadele etmek. Kurulduğu günden bugüne kadar bunu sergilemiş, bunu dünyaya ispat etmiş bir kulüptür. Sosyal manada da çok büyük değerlere sahip bir kulüptür. Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu Cumhuriyete hizmet etmiş bir kurumdur. Onun ilkelerini benimsemiş, onun değerlerini ön planda tutmuştur. Galatasaray Spor Kulübü sporun branşlarında Türk gençlerini yetiştirmek sevdasındır. Bu yaparken, uluslararası boyutta Türk sporuna katkı vermiş, bu konuda Türk bayrağını ön plana çıkarmak için de savaşmıştır" diye konuştu.

Galatasaray'ın kurulduğu günden bu yana mücadele içinde olduğunu ifade eden Özbek, "Bu mücadele içindeki başarı her zaman birbirimize destek olmaktan, birbirimizi sevmekten gelmiştir. Bu mücadeleye katkı vermenizi özellikle rica ediyorum. Biz birlikteliğimizi, fikirlerimizi genel kurullarımızda ifade ediyoruz. Galatasaray eleştiriye açık, konuları hep beraber tartışıp, bir konsensusa varmanın en tepesindedir. Onun için yeni üye olan kardeşlerime diyorum ki, genel kurullarımıza gelin, divan toplantılarımıza gelin. Yeni üyeliğinizi kutluyorum. Galatasaray'a bundan sonra vereceğiniz destekler için de şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra Galatasaray Spor Kulübü üyeliği onaylanan 260 yeni üye beratlarını aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

