Galatasaray'da Falcao, Muslera ve Luyindama tribünde
Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Fernando Muslera, Florin Andone, Mario Lemina ve Radamel Falcao sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Christian Luyindama'nın da sezonu kapattığı için lisansı çıkarılmamıştı.
Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Fernando Muslera, Florin Andone, Mario Lemina ve Radamel Falcao sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Christian Luyindama'nın da sezonu kapattığı için lisansı çıkarılmamıştı.
Bu futbolculardan Muslera, Falcao ve Luyindama, Göztepe maçında takımını yalnız bırakmadı. Bu 3 futbolcu mücadeleyi yedek kulübesinin arkasında yer alan tribünden takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 22:16
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