Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek

La Liga'da fırtınalar estiren Radamel Falcao, Rayo Vallecano formasıyla 8 maçta 5 gol attı. Takımının son oynadığı Real Madrid maçında da sonradan oyuna dahil olarak gol atma başarısı gösteren Kolombiyalı golcü, bu golden kısa süre sonra talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

GOL ATTIKTAN KISA BİR SÜRE SONRA SAKATLANDI

Real Madrid karşılaşmasının 69. dakikasında oyuna giren Radamel Falcao, 76. dakikada fileleri havalandırmış ancak 81. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada golcü futbolcunun sakatlığının 3-4 hafta sürebileceği aktarıldı.