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Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek - Son Dakika

Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek

09.11.2021 00:27
Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen performansın altında kalan Radamel Falcao, sezon başında yolunu tuttuğu Rayo Vallecano'da sezona fırtına gibi başlamıştı. Kolombiyalı yıldız, Real Madrid maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kulüp yaptığı açıklamada Falcao'nun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade etti.

La Liga'da fırtınalar estiren Radamel Falcao, Rayo Vallecano formasıyla 8 maçta 5 gol attı. Takımının son oynadığı Real Madrid maçında da sonradan oyuna dahil olarak gol atma başarısı gösteren Kolombiyalı golcü, bu golden kısa süre sonra talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

GOL ATTIKTAN KISA BİR SÜRE SONRA SAKATLANDI

Real Madrid karşılaşmasının 69. dakikasında oyuna giren Radamel Falcao, 76. dakikada fileleri havalandırmış ancak 81. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada golcü futbolcunun sakatlığının 3-4 hafta sürebileceği aktarıldı.

Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek

Rayo Vallecano, Real Madrid, La Liga, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek - Son Dakika
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