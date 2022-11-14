Ünlü yıldız Radamel Falcao, Fenerbahçe ve Galatasaray için İstanbul'a geliyor! Tarihi bile netleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü yıldız Radamel Falcao, Fenerbahçe ve Galatasaray için İstanbul'a geliyor! Tarihi bile netleşti

14.11.2022 12:43

Galatasaray'ın eski oyuncusu Radamel Falcao, Dünya Kupası arasında Türkiye'ye gelecek. Rayo Vallecano forması giyen Kolombiyalı yıldız, takımının Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacağı hazırlık karşılaşması için İstanbul'da olacak . La Liga ekibi, 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle, 3 Aralık'ta ise Nef Stadı'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası için verilecek arada hazırlık maçları için İstanbul'a gelecekleri öğrenilen Rayo Vallecano ve Villarreal İstanbul'un devlerine konuk olacak. Şu anda Rayo Vallecano forması giyen eski Galatasaraylı yıldız Radamel Falcao'da eski takımına karşı mücadele edecek.

SÜPER LİG VE LA LİGA İŞ BİRLİĞİ

Her iki kulüpten yapılan açıklamada, La Liga'nın Süper Lig'le yaptığı işbirliği çerçevesinde Rayo Vallecano ve Villarreal'in, Fenerbahçe ve Galatasaray'la hazırlık maçı yapacağı belirtildi. Rayo Vallecano'nun 28 Kasım'da İstanbul'a geleceği aktarılırken 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle, 3 Aralık'ta ise Nef Stadı'nda Galatasaray'la karşılaşacağı belirtildi.

MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Villarreal'den yapılan açıklamada ise hazırlık maçları kapsamında İspanyol ekibinin 3 Aralık'ta Fenerbahçe'yle, 6 Aralık'ta ise Galatasaray'la karşılaşacağı aktarıldı. Rayo Vallecano, bu iki maçın ardından 17 Aralık'ta İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'la mücadele edecek

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

14 haftası geride kalan La Liga'da Rayo Vallecano, topladığı 22 puanla 8. sırada yer alıyor. Rayo Vallecano'nun ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. Villarreal ise 14 maçta topladığı 21 puanla Rayo Vallecano'nun ardından 9. sırada yer alıyor.

YORUMLAR
500
Spor camiasından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları Spor camiasından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları Fenerbahçe ve Galatasaray, 2 LaLiga takımıyla İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak Fenerbahçe ve Galatasaray, 2 LaLiga takımıyla İstanbul'da hazırlık maçı oynayacak

Galatasaray, Fenerbahçe, La Liga, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü yıldız Radamel Falcao, Fenerbahçe ve Galatasaray için İstanbul'a geliyor! Tarihi bile netleşti - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Rusya'dan Dışişleri Bakanı Lavrov'un Endonezya'da hastaneye kaldırıldığı iddialarına tepki geldi
12:24 EGM Kriminal Daire Başkanlığı açıkladı: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu anlaşıldı
12:14 Eşi ve kızını bombalı saldırıda kaybeden oyuncu Nurettin Uçar'ın paylaşımı yürek dağladı
12:07 Ünlü yıldız Radamel Falcao, Fenerbahçe ve Galatasaray için İstanbul'a geliyor! Tarihi bile netleşti
11:53 Giresunspor yenilgisinin ardından soyunma odasına inen Ali Koç, Fenerbahçeli futbolculara çok net konuştu
11:45 İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal saldırısıyla ilgili konuştu: Çok sert bir karşılık vereceğiz
11:43 İstiklal'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröriste son talimat ve kaçırılacağı ülke deşifre oldu
11:30 Şarkıcı Nur Ertürk, yaşadığı en acı kaybı anlattı! Hem kendisi hem sunucu gözyaşlarını tutamadı
11:24 İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren terörist sorgusunda her şeyi itiraf etti
11:20 Futbolu bırakan eski Fenerbahçeli Diego Ribas son maçında sürpriz bir harekete imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 13:04:18. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü yıldız Radamel Falcao, Fenerbahçe ve Galatasaray için İstanbul'a geliyor! Tarihi bile netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement