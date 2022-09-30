Sakatlığı sebebiyle Adana deplasmanına götürmeyen Icardi'ye Falcao benzetmesi! Sosyal medyada bu paylaşımlar gündem oldu

2019-2020 sezonunun başında Monaco'dan transferi heyecan yaratan Falcao, Galatasaray'da istenilen performansa ulaşamamıştı. Sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı formayla sadece 47 maça çıkabildi. Icardi'nin Adana Demirspor maçı kadrosuna sakatlığı sebebiyle alınmaması ise akıllara bazı taraftarların aklına Falcao'yu getirdi.

ICARDI AKILLARA FALCAO'YU GETİRDİ

Geçmişinde Falcao örneği olan sarı-kırmızılılarda, Icardi'nin sakatlığı sebebiyle oynamayacak olması taraftarda endişe yarattı. Ancak Galatasaray'dan yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sakatlığının hafif olduğu belirtilirken, Icardi'nin15 Ekim'de oynanacak Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.

TARAFTARDAN FALCAO BENZETMESİ

Sosyal medya üzerinden Icardi'ye Falcao benzetmesi yapan bazı rakip ve sarı-kırmızılı taraftarlar, "Desene Icardi de ikinci Falcao oldu." yorumunda bulundu.