Sakatlığı sebebiyle Adana deplasmanına götürmeyen Icardi'ye Falcao benzetmesi! Sosyal medyada bu paylaşımlar gündem oldu - Son Dakika
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Sakatlığı sebebiyle Adana deplasmanına götürmeyen Icardi'ye Falcao benzetmesi! Sosyal medyada bu paylaşımlar gündem oldu

30.09.2022 15:52

Galatasaray'da Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmayan Icardi, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından büyük umutlarla gelen ancak sakatlığı nedeniyle beklenen performansı veremeyen Falcao'ya benzetildi. İşte sosyal medyada gündem olan olayla ilgili bazı paylaşımlar...

2019-2020 sezonunun başında Monaco'dan transferi heyecan yaratan Falcao, Galatasaray'da istenilen performansa ulaşamamıştı. Sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı formayla sadece 47 maça çıkabildi. Icardi'nin Adana Demirspor maçı kadrosuna sakatlığı sebebiyle alınmaması ise akıllara bazı taraftarların aklına Falcao'yu getirdi.

ICARDI AKILLARA FALCAO'YU GETİRDİ

Geçmişinde Falcao örneği olan sarı-kırmızılılarda, Icardi'nin sakatlığı sebebiyle oynamayacak olması taraftarda endişe yarattı. Ancak Galatasaray'dan yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sakatlığının hafif olduğu belirtilirken, Icardi'nin15 Ekim'de oynanacak Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.

Adana Demirspor kadrosuna alınmayan Icardi Falcao'yu hatırlattı

TARAFTARDAN FALCAO BENZETMESİ

Sosyal medya üzerinden Icardi'ye Falcao benzetmesi yapan bazı rakip ve sarı-kırmızılı taraftarlar, "Desene Icardi de ikinci Falcao oldu." yorumunda bulundu.

Adana Demirspor kadrosuna alınmayan Icardi Falcao'yu hatırlattı
Icardi'nin sakatlığı sonrası kıyamet koptu! Falcao paylaşımlarının önü alınamıyor
Icardi'nin sakatlığı sonrası kıyamet koptu! Falcao paylaşımlarının önü alınamıyor
YORUMLAR (1)
  • Emir Emir: İcardi Gs'ye rehabilite olmaya gelmiş,burada hem azar azar antreman hemde kafayı dinlemeye gelmiş,GS'yı sosya tesis olarak kullanacak.Malcao gibi yat yat para al. Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Mauro Icardi, Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlığı sebebiyle Adana deplasmanına götürmeyen Icardi'ye Falcao benzetmesi! Sosyal medyada bu paylaşımlar gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakatlığı sebebiyle Adana deplasmanına götürmeyen Icardi'ye Falcao benzetmesi! Sosyal medyada bu paylaşımlar gündem oldu - Son Dakika
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