Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor

Bir türlü ikna olmadı! Yaşadığı acıya dayanamayan 17 yaşındaki genç, köprüden atladı

Galatasaray'dan ayrılan Falcao, Vallecano'daki ikinci maçında da ağları sarstı. AA'nın aktardığı habere göre 76'da oyuna Lopez'in yerine oyuna girip, son saniyede kafa golü atan Falcao, takımına hayat verdi. Vallecano, puanını 10'a çıkararak 4. sıraya kadar yükseldi. Bilbao ise 9 puanla 6'ncı sırada kaldı.

"HATA YAPTILAR"

Falcao'nun performansı İspanya'da gündem oldu. Galatasaray'ın Kolombiyalı forvetin sözleşmesinin feshetmesinin hata olduğu yazıldı. Fotomaç'ın aktardığı habere göre; Gol Coracol gazetesinde, "Falcao'nun gidişine izin verdiği için Galatasaray ile alay ediyorlar" manşeti atıldı.