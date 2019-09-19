Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

2 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

İdmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Belçika ekibi Club Brugge'e karşı 90 dakika sahada kalan oyuncular yenilenme koşusuyla çalışmayı tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmanda koşu yaptı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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