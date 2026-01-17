Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Meryem Tekol Pelenk
İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Asli Tecimer)
Setler: 11-25, 15-25, 15-25
Süre: 69 Dakika (20, 23, 26)
Vodafone Sultanlar Ligi 16. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Daikin, İlbank'ı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?