Galatasaray'dan Rizespor'a 3-0'lık Galibiyet
Spor

Galatasaray'dan Rizespor'a 3-0'lık Galibiyet

08.02.2026 21:15
Okan Buruk, Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, güçlü bir rakibe karşı net galibiyet aldıklarını söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rize'nin kendisi için önemli bir şehir olduğunu dile getirerek, "Burada çok güzel günlerim geçti ve her geldiğimde benim için bu hatıralar canlanıyor." ifadesini kullandı.

Zor bir deplasman olduğunu belirten Buruk, "Maç öncesi rakibimiz nasıl oynayacak, kimle oynayacak, kadroyu gördüğümüzde üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak, biraz da maç içerisinde rakibimizi çözümlemeye çalıştık. Golü bulduk. 1-0 sonrası rakibimizin de pozisyonları oldu ve ikinci gole kadar oyunun iki takım arasında gidip geldiği yerler oldu." diye konuştu.

Buruk, çok net pozisyonlar olduğunu aktararak, "Zor bir deplasmanda, zor bir rakibe karşı böyle önemli bir galibiyet almak bizim için çok önemli ve değerli. Oyuncularımı performansından dolayı kutlamak gerekiyor. Başlayan, devam eden, bitiren herkes en iyisini yapmaya çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer döneminin bittiğine işaret eden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ilk defa uzun zamandan sonra 'hangi oyuncumu sokacağım' diye tabii ki çok fazla düşündüğüm bir gün yaşadım. Bu benim açımdan hem sevindirici hem de tabii ki oynatamadığım oyunculara süre verememekten de bir yandan da bu psikolojik olarak bir teknik adamın zorlukları oluyor. Önemli ve asıl olan Galatasaray başarısı. Bugün çok önemli bir üç puan almış olduk."

Buruk, yeni transferler hakkında bilgilendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Noa Lang bize katıldı, geçen hafta da ilk 11'de oynadı. Oynamayı isteyen ve oynadığı oyundan da zevk alan, değerli bir oyuncu. O da en iyisini vermeye çalışıyor. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen de aynı şekilde öndeki oyuncularımız hem skor yaptı hem de savunmaya katkı sağladı. O yüzden bu oyuncuların bizde olması, buradaki rekabetin artması, daha kaliteli oyuncuların takımımızda her zaman bu rekabetin içerisinde olması benim için çok önemli. Genel olarak performanslarından mutluyum."

"Nhaga, Galatasaray'ın geleceği için önemli bir oyuncu olabilir"

Renato Nhaga gibi genç bir oyuncuya yatırım yaptıklarını belirten Buruk, "Bu sefer genç bir oyuncuyu kadromuza kattık. 18 yaşında. Galatasaray'da oynamak bir süreç. Oyuncuların takıma adaptasyonu, özellikle genç oyuncular da Şampiyonlar Ligi çok farklı bir arena. Gerçekten çok iyi oyunculara sahibiz. " dedi.

Buruk, oyuncuları zaman zaman farklı mevkilerde kullandığına da dikkati çekerek, "Orta sahada önemli oyunculara sahibiz. Tercihimizi yaparken özellikle Şampiyonlar Ligi için biraz daha orayı yaşamış, o tecrübeyi yaşamış, direkt olarak orada oynayabilecek oyuncular üzerinden yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Nhaga ile de bunu konuştuğunu ifade eden Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ona da anlattık. Onun gelişimini görmemiz gerekiyor. Yeni katılan bir isim. Bugün kadroya aldım. Bir süreç daha geçirip ondan sonra onu oynatmamız gerekiyor. Galatasaray'ın geleceği için önemli bir oyuncu olabilir. O potansiyele sahip. İnşallah onu zamanla da göreceğiz."

Kaynak: AA

