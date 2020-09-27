Galatasaray derbiye moralli gidiyor

Bu sezon oynadığı 4 resmi karşılaşmadan galip ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da moraller yerinde. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Aslan, Avrupa'da Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i mağlup ederek sezona galibiyetlerle giriş yaptı. Oynadığı 4 resmi mücadeleyi de kazanan Cimbom, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Falcao ve Diagne'den 5 gol

Galatasaray'ın golcüleri Radamel Falcao ile Mbaye Diagne formda bulunuyor. İkili bu sezon oynadıkları maçlarda 5 kez fileleri havalandırdı. Falcao attığı 3 golü Süper Lig'de kaydetti. Kolombiyalı golcünün 1 de asisti bulunuyor. Diagne ise Avrupa'daki maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yokluğundan dolayı transfer edilen Fatih Öztürk gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Fatih, oynadığı 4 karşılaşmada kalesinde sadece 2 gole engel olamadı. 33 yaşındaki eldiven, kritik pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla güven verdi. Fatih Öztürk, derbide de önemli rol oynayacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Emre Akbaba'nın sakatlığı bulunuyor. Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin durumu ise son yapılacak antrenmanın ardından sonra belli olacak.

Galatasaray'ın derbide sahaya Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Radamel Falcao 11'i ile çıkması bekleniyor. - İSTANBUL