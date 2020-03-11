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Galatasaray divan kurulu toplantısı başladı
6 saat önce
Galatasaray Lisesi'nde yapılan divan toplantısına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve divan üyeleri katıldı.
Galatasaray Lisesi'nde yapılan divan toplantısına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve divan üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşuyla başladı, gündemin okutulmasıyla ile devam etti.
Öte yandan toplantıda eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:51
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